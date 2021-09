Kraków. Muzeum Lotnictwa w ten weekend zaprasza miłośników historii i militariów [ZDJĘCIA] (MM)

W krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego w sobotę i niedzielę (11 i 12 września) jest okazja m.in. zobaczyć z bliska zabytkowe pojazdy militarne, ale też broń palną XX i XXI wieku, poznać zasady jej działania oraz historię. Muzeum zachęca do podróży do przeszłości - w czasy II wojny światowej czy konfliktu w Wietnamie, jak i wojny z terroryzmem XXI wieku. Wszystko to w ramach imprezy „Żywa historia z militariami”.