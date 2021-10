Kraków. Na osiedlu Bohaterów Września znów działa biblioteka

Sprzęt komputerowy dla czytelników, zestaw projekcyjny, aparat cyfrowy, czytniki e-booków, tablety, a także kiosk informacyjny i stół multimedialny - mogą znaleźć mieszkańcy Krakowa w wyremontowanej filii nr 48 Biblioteki Kraków przy osiedlu Bohaterów Września 26. Na miejscu dla użytkowników będzie też dostępne Centrum Cyfryzacji Wspomnień, które umożliwia na miejscu bezpłatne kopiowanie archiwalnych nagrań z kaset VHS, magnetofonowych, płyt winylowych oraz zeskanowanie zdjęć do postaci cyfrowej. Do dyspozycji mieszkańców kupiono też nowe gry planszowe, czasopisma oraz materiały do warsztatów i zajęć edukacyjnych. Są także nowe meble.

Historia odnowienia Filii nr 48 zaczyna się od pomysłu pracowników Biblioteki Kraków i złożonego przez nich w 2019 projektu do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Infrastruktura Kultury” . Resort przekazał na remont placówki i nowoczesne wyposażenie 210 tys. zł, co wraz z wkładem własnym Biblioteki dało 278 tys.