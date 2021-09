Kraków. Na Zabłociu powstaje centrum społecznych i technologicznych innowacji

Klaster będzie działał w zaadaptowanych budynkach przy ulicy Zabłocie 20 i 22 w Krakowie, w sąsiedztwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Na miejscu trwają prace budowlane, a przyszły Klaster nabiera kształtów. Już wkrótce inwestycja będzie w stanie surowym zamkniętym.

Na razie pod powierzchnią parkingu rozpoczęły się prace przy montażu zbiornika na deszczówkę, która będzie wykorzystywana m.in. do podlewania roślin, prac porządkowych oraz w toaletach. W dalszym etapie, przy współpracy z MPEC, będzie realizowany remont sieci znajdującej się na terenie budowy, co pozwoli na nowo podłączyć remontowane budynki do miejskiej sieci cieplnej. Rozpocznie się również remont przylegającej do terenu Klastra części ul. Zabłocie.

Jedną z funkcji przewidzianych w Klastrze będzie działalność miejskich komórek i jednostek organizacyjnych we współpracy z organizacjami społecznymi w sferze wspierania aktywności społecznej i gospodarczej oraz dialogu społecznego. Głównym celem będzie integrowanie tych działalności z pozostałymi sferami aktywności Klastra. Jak podkreśla Zarząd Inwestycji Miejskich, będzie to także miejsce otwarte na lokalną społeczność: