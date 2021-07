Kraków. Nad Bagrami jak nad Bałtykiem: wypełnione plaże i słoneczne kąpiele [ZDJĘCIA]

Główne kąpielisko nad Bagrami mieści się w rejonie ul. Koziej. Ale to nie jedyne takie miejsce przeznaczone tam do opalania i kąpieli. Przypomnijmy, że krakowianie i turyści zyskali nad Bagrami wspaniałe miejsce na rekreację - plażę Bagry Wschód. To miejsce z pięknym widokiem na pełen żaglówek zalew. Jest tam czysty piasek, szerokie zejście do wody. Ta plaża zlokalizowana jest we wschodniej części Parku Bagry (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn).