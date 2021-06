Kraków. Nadchodzą upały. Mieszkańcy narzekają na klimatyzację w tramwajach i autobusach

Pasażerowie tramwajów i autobusów podkreślają, że podniesienie cen biletów powinno się wiązać z polepszeniem komfortu podróży. - Podczas upałów to polepszenie komfortu jest nijakie. Najgorsza sytuacja jest w nowych tramwajach Lajkonik. Proszę przejechać takim tramwajem w upale. Na zewnątrz jest chłodniej niż w środku pojazdu. Zero różnicy temperatury - komentuje pan Kacper. - Po rozmowie z kilkoma prowadzącymi wiem, że klimatyzacje MPK nastawia na bardzo niewielkie różnice temperatur. Przewoźnik nie bierze poprawki na to, że w taki sposób nie wychłodzi dobrze pojazdu, który nagrzewa się przez wielkie szyby. W tramwajach Krakowiak również panuje skwar. A motorniczowie mają zakaz zmniejszania temperatury, chociaż mogliby skorzystać z takiej opcji. Oczywiście są tacy, którzy to robią - na szczęście jest ich sporo - i wtedy w tramwaju jest przyjemnie - dodaje.