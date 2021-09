Kraków. Nie będzie większego parku Lotników Polskich. Radni przegłosowali, by na zielonej działce powstały biurowce

Szykuje się wielka zabudowa Czyżyn

Radni miejscy przegłosowali plan miejscowy dla zielonych terenów przy alei Pokoju w Krakowie - w pobliżu mocno już obudowanego osiedlami parku Lotników Polskich. Mieszkańcy składali do niego uwagi. Domagali się, by grunty przeznaczyć pod zieleń publiczną - to otworzyłoby drogę do ich wykupu i poszerzenia parku. Jednak część miejskich radnych uznała, że lepiej będzie, jeśli w przyszłości powstaną tam biurowce, dzięki czemu w Krakowie przybędzie miejsc pracy. Taką wizję rozwoju tych terenów w rejonie parku lansował m.in. radny Sławomir Pietrzyk z prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków, który zapewnia, że jedna z dużych firm chce tam zainwestować w biurowiec, jej nazwy jednak nigdy nie wyjawił. Ostatecznie zwyciężyła forsowana przez niego koncepcja z biurowcami zamiast zieleni.