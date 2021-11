Kraków. Nielegalnie tabletki wczesnoporonne. Akcja policji

Funkcjonariusze przez ponad rok rozpracowywali szajkę zajmującą się na dużą skalę nielegalną sprzedażą tabletek wczesnoporonnych na terenie całej Polski. Śledztwo zostało zainicjowane zgłoszeniem placówki służby zdrowia zaniepokojonej poważnymi komplikacjami zdrowotnymi pacjentki, która przyjęła środek wczesnoporonny niewiadomego pochodzenia.

Wynikiem śledztwa były przeszukania szeregu miejsc i zatrzymanie przez krakowskich i zielonogórskich policjantów, w dniach 28 i 30 października br. na terenie województwa lubuskiego, pięciu osób, które stały za tym przestępczym procederem. To czterech mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 25 do 56 lat. W wyniku przeszukania lokali i miejsc zamieszkania kryminalni ujawnili blisko 4 tysiące tabletek o nazwie wskakującej, że jest to środek wczesnoporonny oraz dokonali przejęcia przesyłek będących już w drodze do odbiorców.