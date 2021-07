Kraków. Niepokój przy rozkopanej al. Pokoju. Mieszkańcy obawiają się o zieleń [ZDJĘCIA]

- Aleja Pokoju stała się dla mnie aleją "niePokoju". Widać tam postępujące prace kładzenia wielkiej rury zapewne - ciepłowniczej magistrali. W tym rejonie znajdują się cztery oliwniki srebrzystolistne kończące teraz kwitnienie a rosnące tu od dawna i pielęgnowane przez miasto corocznie. Co się z nimi stanie? Czy dla nikogo z władz Krakowa nie stanowią problemu i zostaną wycięte? Poza nimi próżno szukać w tej dzielnicy kolejnych egzemplarzy. Kto nie zna tej rośliny, to prócz ozdobnych liści do jesieni, wiosną zachwyca jej miododajny zapach podobny do jaśminowca wonnego czy maciejki unoszący się na większe odległości ku uciesze przechodniów i mieszkańców. Apeluję o zachowanie tych drzew, których powinno się wręcz dosadzać więcej, gdyż są idealne do rekultywacji i zagospodarowania trudnych terenów, szczególnie w miastach - przekonuje jedna z okolicznych mieszkanek.