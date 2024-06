Kraków. Nocny pożar samochodów na Górce Narodowej. Czy to kolejne podpalenia? Sprawę bada policja

Informacja o płonących dwóch samochodach dotarła do policji ok. godz. 2 w nocy, w niedzielę 16 czerwca. Wówczas funkcjonariusze podjęli interwencję. Zdarzenie miało miejsce w rejonie alei 29 Listopada, w okolicach Górki Narodowej.

Na miejscu pojawili się biegli. Policja ustala, czy nocny pożar samochodów na Gorce Narodowej to przypadek, czy działanie podpalacza. Mieszkańcy zastanawiają się, czy to kolejna fala płonących aut, podobna do tej, z jaką zmagali się kilka lat temu. Na przełomie października i listopada 2022 roku pisaliśmy o kilku płonących autach w północnych dzielnicach Krakowa, wówczas mieszkańcy obawiali się działania podpalacza.

Czy ostatni nocny pożar na Górce Narodowej to przypadek? Do tematu wrócimy.