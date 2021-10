Kraków. Opactwo w Tyńcu uruchomiło internetową zrzutkę na pilny remont rynien Małgorzata Mrowiec

- Prosimy wszystkich o pomoc w zatroszczeniu się o niemal tysiącletni klasztor w Tyńcu. Bez pomocy darczyńców troska o ten zabytek jest niemożliwa - apelują benedyktyni tynieccy. Na portalu zrzutka.pl uruchomili internetową zbiórkę na pilny remont rynien w klasztorze. Kwota do uzbierania to 74 tys. 815 złotych. Do końca zbiórki zostało jeszcze 17 dni, brakuje - 20 procent zakładanej kwoty.