Kraków. Park Strzelecki zamienił się w parking. Mieszkanka nie kryje oburzenia i punktuje Bractwo Kurkowe

Post mieszkanki na Facebooku w sprawie parku Strzeleckiegoo

"Dzisiejsze spostrzeżenia! Park Strzelecki. Cudne miejsce w sercu ciasnego centrum Krakowa. Własność Bractwa Kurkoweg według prawa, ale z zastrzeżeniem że dla dobra mieszkańców Krakowa. Własność, ale Kraków dba o zieleń. Kraków czyli my, mieszkańcy z naszych podatków. Park jest bractwa, ale o zieleń dba miasto. Wiec gdy jest spotkanie bractwa co się dzieje? Wszyscy parkują gdzie? Na miejskiej zieleni. Ja rozumiem, że park należy do bractwa (ale ma być używany dla dobra mieszkańców) ale dlaczego im można tam parkować i to na miejskiej zieleni?