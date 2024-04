Kraków. Mało znany cmentarz ukryty w Lesie Borkowskim. Tu spoczywają jeńcy radzieccy Piotr Rąpalski

To mało znana nekropolia skryta w Lesie Borkowskim, który nie tak dawno stał się parkiem pod opieką miasta. Cmentarz należy do parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. To ten wysoki kościół przy ulicy Zakopiańskiej, wylotowej z Krakowa. Charakterystycznym punktem na cmentarzu jest niewielka kwatera gdzie pochowano 153 radzieckich jeńców wojennych, zamordowanych przez Niemców w znajdującym się w okolicy, w czasie II wojny światowej, obozie jenieckim.