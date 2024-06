Uszkodzony pomnik żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Tarnowie Krzyżu. Ktoś oblał go farbą i próbował oderwać czerwoną gwiazdę

- Wiemy, jak wygląda sytuacja, ale to nie jest powód do tego, aby dewastować czyjeś groby czy pomniki upamiętniające poległych. Ci żołnierze, którzy tutaj spoczywają to w większości młodzi ludzie, którzy niekoniecznie chcieli iść na wojnę, ale zostali na nią wysłani – zauważa Maria Wójcik.