Kraków. Parkujesz samochód na parkingu przed Cmentarzem Batowickim. Uważaj! Możesz stracić oponę

Okazuje się, że teren parkingu należy do miasta, a jego zarządca jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

- Do niedawna teren ten był dzierżawiony od miasta. Teraz go odzyskaliśmy i ustalamy to, w jakiej formie moglibyśmy go ponownie wydzierżawić. Sprawę wystających słupków sprawdzi jeden z naszych inspektorów. Jeśli słupki są na terenie parkingu na pewno zostaną zlikwidowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów - mówi Michał Pyclik, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.