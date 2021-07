Kraków. Plan na plac Grzegórzecki. Mieszkańcy mają obawy, domagają się konsultacji

Na środowej sesji rady miasta urzędnicy przedstawili stan prac nad koncepcją utworzenia zielonego placu Grzegórzeckiego przed Halą Targową. Koncepcję pierwotnie zaprezentowano w grudniu zeszłego roku. Ta zakłada m.in. przebudowę przystanku tramwajowego przy ul. Grzegórzeckiej, który będzie jednym z głównych elementów nowego węzła przesiadkowego w tym rejonie, w związku inwestycją PKP i przebudową pobliskiego wiaduktu kolejowego. Ważną zmianą, która od początku budziła kontrowersje była zapowiedź ruchu jednokierunkowego na Grzegórzeckiej – od ronda Grzegórzeckiego.

W grudniu urzędnicy pokazali wizualizacje nowego placu Grzegórzeckiego z zielenią i rozwiązaniami projektowymi przystosowującymi to miejsce do zmian klimatu (m.in. zielone dachy, wykorzystywanie wód opadowych - wiaty przystankowe w formie "lejków" gromadzących deszczówkę oraz ogrody deszczowe, zwiększenie zacienienia, biogrupy miejskie). Plan jest też taki, by istniejący targ warzywny przy Hali Targowej został przykryty zielonym dachem. Takie rozwiązanie ma pozwolić na "podwójne" wykorzystanie przestrzeni - na poziomie 0 nadal będzie funkcjonował targ, dach natomiast będzie pełnił funkcję dodatkowego zielonego placu miejskiego.