Kraków. Pod budowę Centrum Muzyki wyburzono cenny budynek, który mógł trafić pod ochronę konserwatorską Bartosz Dybała

Mieszkańcy zaalarmowali nas, że pod budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku wyburzono cenny budynek, który mógł trafić do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Kontrowersje budzi fakt, że do wyburzeń doszło w momencie, gdy możliwość objęcia zabudowań przy Piastowskiej 20 ochroną konserwatorską analizowali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. - Niestety, w oczekiwaniu na informacje własnościowe i historyczne, budynek został w znacznej części rozebrany - słyszymy w WUOZ. Niegdyś miały znajdować się tam stajnie. Jest o tym przekonany Włodzimierz "Wowa" Brodecki - słynny krakowski ułan. Możliwe, że uda się uratować betonowy żłób koński. - Można go zachować jako pamiątkę, symbol kawalerii - mówi nam Brodecki, który jest zainteresowany umieszczeniem żłobu na terenie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej.