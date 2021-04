Kraków. Podczas majówki przy Błoniach odbędzie się jarmark zwierzyniecki. Pojawią się przedsiębiorcy z Rękawki i Emausu

NOWE Szparagi: kalorie, właściwości, przepisy na dania ze szparagami. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o szparagach

Białe, zielone i… fioletowe! Szparagi to niewątpliwe wyjątkowe warzywo, które nie tylko wyśmienicie smakuje, ale również ma niezwykłe właściwości. Co ciekawe - szparag zyskał miano jednego z ciekawszych afrodyzjaków! Dzięki zawartych w nim fitoestrogenów, zwiększają popęd płciowy kobiet działając podobnie jak estrogen – jeden z żeńskich hormonów. Co jeszcze warto wiedzieć o szparagach?