Kraków. Powstała kolekcja gadżetów ze słynnym lagunem. W szczytnym celu

O co chodzi w tej historii? Przypomnijmy. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dostało zgłoszenie. Na przeciwko okien jednego z bloków miało siedzieć dziwne stworzenie. Mieszkańcy bali się, że wpełźnie im do mieszkań. Podejrzewali, że to legwan, choć w zgłoszeniu przekręcili i alarmowali o... "lagunie". A okazało się, że na drzewie wisiał... rogalik francuski, croissant.