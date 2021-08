Kraków. Proponują referendum w sprawie cen biletów MPK i budowy tras Zwierzynieckiej oraz Pychowickiej

Zaproponowali, by w referendum oprócz pytania o to, czy krakowianie chcą organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. znalazły się także pytania:

Do projektu uchwały dotyczącego referendum w sprawie igrzysk poprawkę z dodatkowymi pytaniami złożyli radni z klubu Koalicji Obywatelskiej: Artur Buszek, Małgorzata Jantos i Michał Starobrat.

Pierwsze z dodatkowych pytań odnosiłoby się więc do ostatnich działań urzędników, którzy w centrum wprowadzali rozwiązania służące rowerzystom (np. na rondzie Grunwaldzkim czy ul. Grzegórzeckiej) kosztem ruchu samochodowego.

Druga z propozycji dotyczy cen za bilety na przejazdy tramwajami i autobusami.

W przypadku tras Zwierzynieckiej (od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia z tunelem pod wzgórzem bł. Bronisławy) i Pychowickiej (od końca Trasy Łagiewnickiej do ul. Księcia Józefa) we wrześniu 2020 r. gminna spółka Trasa Łagiewnicka podpisała z konsorcjum firm MP z Krakowa (lider konsorcjum) i Mosty Katowice (partner konsorcjum) umowę - o wartości 9 mln 688 tys. zł - na opracowanie dokumentacji projektowej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).

Plan jest taki, że we wrześniu 2021 r. rozpoczęłyby się konsultacje w sprawie budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Teoretycznie nowe trasy mogłyby powstać ok. 2030 r. Wstępnie szacowano, że koszt tych inwestycji wyniesie ok. 2,6 mld zł.