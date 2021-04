Kraków. Protest w geście solidarności z Babcią Kasią - aktywistką oskarżoną o znieważenie policjantów

W środę rano przed budynkiem Sądu Najwyższego odbyła się demonstracja solidarnościowa z sędzią Igorem Tuleyą. Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna rozpoznawała wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego do prokuratury. W trakcie trwania protestu Katarzyna Augustynek została zatrzymana.

Sędzia rozpatrująca sprawę ogłosiła przerwę do 27 kwietnia. Nie znalazła przesłanek do zastosowanie środków zapobiegawczych wobec oskarżonej. Aktywistka została zwolniona do domu.

W geście solidarności z Babcią Kasią w czwartek wieczorem, na krakowskim rynku odbył się symboliczny protest. Na płycie rynku pojawiły się namalowane przez aktywistów serca z napisami "Solidarni z Babcią Kasią"