Kraków. Przełomowe decyzje w sprawie parku przy Karmelickiej. Ma być gotowy w roku wyborczym [WIZUALIZACJE]

- Harmonogram jest taki, że do 20 października tego roku na terenie przy ulicy Karmelickiej ma zakończyć działalność parking dla samochodów. To pozwoli rozpocząć działania związane z budową parku. Plan jest taki, by w tym roku zrekultywować teren, tak by w przyszłym roku wyłonić wykonawcę prac związanych z tworzeniem parku, a następnie rozpocząć inwestycje. Realnie więc do otwarcia parku powinno dojść w I połowie 2023 roku, w którym będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej - informuje Jarosław Tabor, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.