Kraków. Przez tunel pod Dworcem Głównym mamy pojechać szybciej Piotr Rąpalski

Do końca roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie prowadził testowe podniesienie prędkości tramwajów w tunelu pod Dworcem Głównym. Sprawdzą jak zwiększenie prędkości na prostych (do 50km/h) wpłynie na komfort. bezpieczeństwo i zużycie torów. Na łukach prędkość została bez zmian (30 i 40 km/h). Co to da pasażerom w przyszłości? Czy szybciej dojedziemy np. z ronda Mogilskiego do Krowodrzy Górki i dalej do Górki Narodowej?