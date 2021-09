Kraków. Przy rondzie Matecznego można już raczyć się cenną wodą mineralną [ZDJĘCIA]

Jak wyliczają specjaliści, warto wodę z Matecznego stosować m.in. w profilaktyce kamieni moczowych, pomaga na zaparcia i podrażnienia jelita grubego, skutecznie usuwa piasek z nerek, dobra jest zarówno na otyłość, jak i np. na kaca.

Pijalnia powstała w parku zdrojowym przy jednym z najruchliwszych krakowskich skrzyżowań, rondzie Matecznego. Ponad sto lat temu tutaj kończyło się Podgórze. To wtedy postanowił się w tym miejscu osiedlić Antoni Mateczny - Czech z pochodzenia, inżynier, właściciel firmy budowlanej. W 1898 r., podczas poszukiwania źródła wody pitnej przy wznoszeniu domu u wylotu ulicy Kalwaryjskiej, dokopał się do wyjątkowego źródła wody mineralnej. Była to woda o żółtawej barwie, gorzkim smaku i charakterystycznym zapachu siarkowodoru.

W nowej pijalni przy rondzie Matecznego dostępne są dwa jej rodzaje: woda wysokozmineralizowana pod nazwą „Mateczny Zdrój” (to odpowiednik i następca dawnej "Krakowianki") oraz woda średniozmineralizowana „Anton”, nazwana tak na cześć odkrywcy wody Antoniego Matecznego (który w metryce urodzenia widnieje jako Anton). Ta pierwsza ma bardziej wyczuwalny smak i zapach, ma też silniejsze działanie prozdrowotne. Natomiast "Anton" to woda mineralna przeznaczona do picia na co dzień. Ponadto obie są dostępne w dwóch wariantach - jako woda gazowana i niegazowana.