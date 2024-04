Kraków przyciąga coraz więcej turystów. W 2023 roku odwiedziło nas 12 milionów osób. "Turystyka jest jedną z sił napędowych Krakowa"

W 2023 roku Kraków odwiedziło 7,05 mln turystów, podczas, gdy w 2022 roku było to 5,36 mln. Liczba odwiedzających (osób, będących przejazdem w Krakowie) wyniosła w 2023 roku 12,18 mln osób podczas gdy w 2022 było to 8,4 mln (wzrost o 45 procent).

W środę 10 kwietnia w Krakowie odbyło się Forum Turystyczne. W trakcie wydarzenia mogliśmy posłuchać prelekcji o tym jak kształtuje się polityka turystyczna Krakowa. - Mamy do czynienia z dużym rozwojem turystyki, na który wpływ miało wiele czynników. Przede wszystkim wejście do Unii Europejskiej, zniesienie granic, co umożliwiło turystom z wielu krajów świata odwiedzenie m.in. Krakowa. Mówię tu także o rozwoju lotniska czy kolei - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. I dodał: -W 2019 mieliśmy boom turystyczny, kiedy odwiedziło nas 14 mln osób. Potem niestety pandemia, wojna. Wszystko to zahamowało ruch turystyczny, ale tylko na chwilę bo widać, że już się odbudowuje. Mam różne dane dotyczące tego ile osób żyje z turystyki w Krakowie, ale jest to między 10 a 20 procent. Jest to jedna z sił napędowych Krakowa. Wiecie Państwo doskonale, że można pracować nad tym, by tu przyjechał wyselekcjonowany turysta, dlatego rozwijamy ofertę sportową, kulturalną, biznesową. Chcemy, aby to byli konkretni ludzie - mówił prezydent

Następnie prezydent Krakowa wręczył zasłużonym dla miasta odznaki Honoris Gratia. Pierwszym odznaczonym był Józef Lassota, prezes Krakowskiej Izby Turystyki i b. prezydent miasta w latach 1992-1998. Kolejną odznakę otrzymał profesor Tadeusz Grabiński, a trzecim odznaczonym został dr. Robert Pawlusiński. Podczas wydarzenia poznaliśmy też laureatów nagrody „Kreator Krakowskiej Turystyki”. Wyróżnienie trafiło do Bożeny Czemborowicz, prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie oraz Dominiki Czepanis wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie. Kolejnym laureatem została spółka Targi w Krakowie organizator największych międzynarodowych targów i kongresów o szerokiej tematyce odbywających się w Expo Kraków. Laur odebrali Ewa-Woch-Kośmider i Paweł Nikliński wiceprezesi zarządu spółki.

List gratulacyjny od prezydenta Miasta Krakowa odebrał dr Bartłomiej Walas, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego, odpowiedzialny za koncepcję "polityki zrównoważonej turystyki Krakowa w latach 2021-2028".

Krakowska turystyka ma się coraz lepiej

W trakcie wykładu Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki UMK, mówiła o polityce turystycznej Krakowa w kontekście jej przeszłości i przyszłości. I tak 21 marca 2021 roku została przyjęta "Polityka zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021-2028". Wynikało to z potrzeby określenia założeń kompleksowej polityki miasta w odniesieniu do sektora turystycznego i uwzględnienia go w innych politykach rozwojowych Krakowa.

Pod względem jakości usług turystycznych, turyści z zagranicy ocenili ofertę Krakowa tak samo jak w 2022 roku (4,19), natomiast turyści krajowi wystawili w 2023 roku niższą ocenę krakowskiej ofercie (4,26) niż w 2022 (4,33).

- Zapytaliśmy badaczy jak mamy to interpretować. Ich zdaniem wpływ na taką ocenę miał wzrost cen i organizacja Igrzysk Europejskich – mówiła Elżbieta Kantor dyrektor Wydziału ds. Turystyki UMK Jak mogliśmy usłyszeć w 2023 roku średni czas pobytu w Krakowie to 3 noce. Zakładając wysokość opłaty na poziomie 4 zł, wpływy do budżetu miasta szacuje się na 84,6 mln zł. Co jeszcze? W 2023 turysta krajowy musiał zapłacić więcej za dzienny pobyt w Krakowie średnio 669 złotych, a w 2022 roku było to 509 złotych na osobę. Turysta zagraniczny w 2023 zapłacił 1115 złotych od osoby, podczas gdy w 2022 roku średnie dzienne wydatki wyniosły go 1044 złote.

Rok do roku zwiększyła się też liczba obiektów krótkoterminowego najmu turystycznego objętych rejestracją - z 1961 w 2022 do 2210 w 2023. Turystów do Krakowa przyciągnęły między innymi targi i konferencje. W 2023 roku odbyły się 4368 wydarzeń tego typu, co daje liczbę blisko dwa razy większą niż w 2022, gdy takich wydarzeń w naszym mieście odbyło się 2629.

Rok do roku spadł niestety wskaźnik satysfakcji turystów, który w ubiegłym roku oscylował wokół 63 procent, a nie 70 procent jak w 2022, ale ma to związek z wzrostem cen, na który narzekali odwiedzający. Rosną też dochody miasta z turystyki. W 2023 było to rekordowe 10,6 mld złotych, w 2022 - 6,7 mld złotych a w 2021 roku 6,3 mld złotych. Skąd przyjeżdżają do nas turyści? 25 procent ruchu turystycznego w 2023 roku pochodziło z Wielkiej Brytanii, 18,4 procent z Niemiec, 9,1 procent z Włoch, 4,9 procent z Hiszpanii, 5,8 procent z Francji, a 6,9 procent z USA. Przyjeżdżają do nas też Czesi, obywatele Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Sąd zdecydował w sprawie likwidacji TVP

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!