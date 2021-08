Kraków. Radni Starego Miasta chcą, by Sukiennice odzyskały swoje historyczne oświetlenie

Radni "jedynki" wytknęli, że od pewnego już czasu lampy gazowe znajdujące się po obu stronach Sukiennic przestały świecić. Zwracają uwagę, że 34 lampy znajdują się w tym miejscu nieprzerwanie od 1857 roku, kiedy to uliczne oświetlenie gazowe zawitało do Krakowa. "Stanowią autentyczny relikt dawnej techniki komunalnej wymieniany w wielu przewodnikach i blogach turystycznych. Nic więc dziwnego, że turyści, którzy chcą zobaczyć charakterystyczny płomień lampy gazowej mogą się czuć teraz zawiedzeni i rozczarowani" - wskazuje Rada Dzielnicy I w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przywrócenia tego historycznego oświetlenia.

Radni Starego Miasta podkreślają, że w wielu miastach europejskich obecnie gazowe oświetlenie uliczne jest rekonstruowane, by podnieść atrakcyjność turystyczną czy podkreślić wagę zabytków.

"W Krakowie jest odwrotnie, istniejące oryginalne oświetlenie gazowe jest zaniedbywane. Warszawa, która ma 240 lamp gazowych bardzo o nie dba, zaś Wrocław, który na Ostrowiu Tumskim ma ponad 100 lamp gazowych, do ich obsługi zatrudnia specjalnego latarnika stanowiącego atrakcję tego miejsca" - wskazano też w uchwale.