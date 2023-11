Kraków. Ratowanie macew na zabytkowym cmentarzu przy Miodowej. Trzeba się spieszyć!

Właśnie zakończył się trzyletni cykl prac konserwatorskich, który objął 300 macew - po 100 odnawianych w każdym roku. Łączny koszt prac przez te trzy lata wyniósł 892 tys. zł, z czego SKOZK pokrył 80 procent - 714 tys. złotych.

Odnawiane przy udziale SKOZK macewy są pionizowane i stabilizowane. Część z nich wydobywa się spod ziemi. Konserwatorzy sklejają fragmenty porozbijanych pomników, oczyszczają kamienne powierzchnie z soli i innych związków chemicznych powstałych w wyniki reakcji z zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Uczytelniają też dekoracje i litery na nagrobkach, uzupełniają ubytki. "Szczególne wyzwanie stawia przed konserwatorami żydowskie liternictwo i ornamentyka. W obawie przed błędnym uzupełnieniem inskrypcji i fragmentów dekoracji stosuje się w tym przypadku metodę konserwacji zachowawczej, czyli bez uciekania się do rekonstrukcji" - zaznacza SKOZK.

Prace konserwatorskie finansowane są z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (z którego dotacje rozdziela SKOZK) i środków własnych krakowskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Od 2000 roku odnowiono dotąd ok. 1500 macew. A jest ich na cmentarzu przy Miodowej - w zależności od źródła danych - od 7 do 10 tysięcy. Informacje co do liczby nagrobków nie są precyzyjne, ponieważ część macew jest przysypana ziemią, część rozkawałkowana, co sprawia problem przy liczeniu, a część - trudno dostępna z powodu porośnięcia bluszczem.