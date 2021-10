Kraków. Remont na Bieżanowskiej. Zaczęły się utrudnienia

Prace zostały podzielone na cztery etapy (od 21 do 23 października):

1 etap, 21 października – w godz. od ok. 08.00 do 19.00 – frezowanie nawierzchni ul. Bieżanowskiej, od Wielickiej do Chłopskiej,

2 etap, noc z 21 na 22 października – w godz. od ok. 19.00 do 05.00 – układanie warstwy wiążącej nawierzchni,

3 etap, 22 października – w godz. od ok. 08.00 do 17.00 – regulacja studni i kratek,

4 etap, noc z 22 na 23 października – w godz. od ok. 21.00 do 05.00 – układanie warstwy ścieralnej nawierzchni.