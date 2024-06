Kraków. Słynna kamienica i jej burzliwa historia. Jako pierwsi w Krakowie mieli klimatyzację! [ZDJĘCIA W KOLORZE] 5.06.2024

Kiedy w 1914 roku przy Rynku Głównym w Krakowie wyburzono trzy średniowieczne kamienice, jeszcze nikt dokładnie nie wiedział, co powstanie w ich miejsce. Pierwszym pomysłem, jaki się pojawił, była budowa hotelu - jednak wojna nie pozwoliła na realizację tych planów.

Wielkie niezadowolenie i masowe protesty

Dopiero w 1928 roku Wiedeńskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Feniks” zwróciło się do architekta Adolfa Szyszko-Bohusza z propozycją zaprojektowania i wybudowania nowej kamienicy. "Feniksa" budowano od 1928 do 1932 roku i już na samym początku budził on wielkie kontrowersje. Bryła budynku w stylu art deco była bowiem zbyt nowoczesna według konserwatorów.