Kraków. Sprzedać czy wydzierżawić? Dyskusja nad przyszłością fortu nr 44 "Tonie". Radny walczy o "polski Legoland"

Radny zapewnił, że przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie, ponieważ nie można pozwolić na to, by jak mówi: "nasze miasto ominęła tak wspaniała inwestycja, zwłaszcza kiedy kryzys majaczy się na horyzoncie. Będę o nią walczył z całych sił".

- Propozycja dzierżawy na 30 lat przy takich zabytkach, gdzie trzeba zainwestować wiele milionów, to propozycja, która mija się z celem - nie krył przedstawiciel firmy COBI Artur Machlowski. - Nie jest tajemnicą, że w naszych oczach fort idealnie wpisuje się w wizję tego, co chcemy tam zrobić. Całkowicie chcielibyśmy się dostosować do budynku, a nie budynek do nas. Mamy świadomość, że zabytkowe forty są wyzwaniem.