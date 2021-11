Kraków szuka oszczędności, zagrożone przedszkola niesamorządowe. "Część z nich zwyczajnie zbankrutuje". Małgorzata Mrowiec

Andrzej Banaś

Miasto szuka oszczędności i urzędnicy postanowili je poczynić kosztem przedszkoli niesamorządowych. Urząd ma w planach obniżyć dotacje dla nich. W tym dla przedszkoli niesamorządowych publicznych, o których zawsze przy okazji rekrutacji magistrat przypomina jako o alternatywnej ofercie w stosunku do placówek samorządowych, do których co roku gros dzieciaków się nie dostaje. Same te przedszkola alarmują, że część z nich zwyczajnie zbankrutuje - na czym ucierpią dzieci oraz pracownicy tych placówek. Już prawie 4,7 tys. podpisów zebrano pod petycją w tej sprawie.