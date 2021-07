Kraków. Szykują się kolejne remonty dróg i utrudnienia dla kierowców. Drogowcy pojawią się m.in. na ulicy Korony Polskiej

W poniedziałek, 19 lipca, rozpocznie się remont tarczy skrzyżowania ul. Jasnogórskiej, Gaik oraz Ojcowskiej. W związku z pracami obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu - zostaną one wprowadzone wcześniej, w nocy, z piątku na sobotę (z 16 na 17 lipca).

Z kolei dzień później, 20 lipca (wtorek), planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Korony Polskiej. Odnowione zostaną chodniki oraz jezdnia. Roboty będą realizowane odcinkowo. Ruch pieszych będzie się odbywał drugą stroną ulicy. Remont potrwa do 10 września, a jego koszt to ok. 500 tys. zł.