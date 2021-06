Kraków. Szyna na ul. Kościuszki znów "wyskoczyła". Tramwaje nie dojeżdżały do Salwatora [ZDJĘCIA] KRŚ

W piątek ok. godz. 14.30 na ul. Kościuszki doszło do kolejnego już w tym roku wybrzuszenia szyny w tym rejonie Krakowa. Linie tramwajowe dojeżdżające do pętli na Salwatorze zostały skierowane do Cichego Kącika. Na odcinku Filharmonia - Salwator uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza.