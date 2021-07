Kraków. Tatarski zespół "Buńczuk" wystąpił w Rynku Podgórskim [ZDJĘCIA]

NOWE Tatry. Orla Perć - najdłuższy, najbardziej niebezpieczny szlak. Czy jesteś gotowy na jego zdobycie?

Mamy pełnię sezonu turystycznego w Tatrach, na szlakach turystów mnóstwo. Sporo wędrowców decyduje się zaatakować szczyty, do których nie konieczne są przygotowani. Popularnością ciesz się zwłaszcza Orla Perć - szlak najtrudniejszy, ale za to z wyjątkowo pięknymi widokami. Jak przygotować się do takiej wyprawy tak, aby pokonać szlak bezpiecznie i wrócić cało do domu?