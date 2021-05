Kraków. Termy z basenem pod trybuną stadionu Wisły. 28 maja wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]

Kraków. Termy z basenem pod trybuną stadionu Wisły. 28 maja wielkie otwarcie

- Saunaria były przygotowane już wcześniej, ale teraz możemy je otworzyć w związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych. Adaptacja pomieszczeń pod trybuną stadionu kosztowała ok. 700 tys. zł netto. Przenieśliśmy tam sauny z term, które wcześniej funkcjonowały w dawnym hotelu Forum. Zmodernizowano został także basen i jacuzzi - informuje Dariusz Rymar, prezes firmy Avalon Nature, do której należy marka Termy Krakowskie.

Przypomnijmy, że firma Avalon Nature wygrała miejski przetarg na zagospodarowanie pomieszczeń pod trybuną południową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. Początkowo z pomieszczeń na piętrze pod trybuną korzystali piłkarze „Białej Gwiazdy”. W 2014 r. drużyna Wisły przeprowadziła się jednak do centrum treningowego w Myślenicach. Od tego czasu opuszczone pomieszczenia niszczały. Od tego roku zostały zagospodarowane na nowo.

- Nasza oferta skierowana jest do miłośników saun, ale w programie są też usługi związane z odnową biologiczną i zajęcia na basenie dla dzieci oraz aqua aerobik - informuje Dariusz Rymar.

Atrakcją Term Krakowskich Błonia będzie więc basen o długości 13 metrów i głębokości 1,4 metra oraz jacuzzi mieszczące się pod trybuną stadionu, na którym mecze rozgrywają piłkarze Wisły. - Basen został odnowiony, wymienione zostały urządzenia do jego obsługi - zaznacza Dariusz Rymar.

Docelowo saunarium ma pomieścić ponad 240 osób. Obecnie, w związku z obostrzeniami sanitarnymi, jednorazowo może wejść tam ok. 80 osób.

Termy Krakowskie Błonia funkcjonować będą w tygodniu od godz. 15 do godz. 23, a w weekendy od godz. 12 do godz. 23. Na piątek i sobotę (28, 29 maja) zaplanowano wielkie otwarcie w godz. 19-23.30. W programie m.in. seanse show przygotowane przez saunamistrzów występujących w mistrzostwach Polski i Sauna Cup.

Firma Avalon Nature była jedyną, która stanęła do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na lokale użytkowe - usytuowane na pierwszym piętrze trybuny południowej stadionu - o łącznej powierzchni 829 metrów kwadratowych. Miesięczną stawkę wywoławczą ustalono na 25 zł za mkw. plus podatek VAT. Stawka wynikająca z przetargu wynosi 26 zł (plus VAT) za mkw. miesięcznie.