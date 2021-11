Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej: budują estakady przy ulicy Opolskiej. Widać zbrojenia, leją beton [NOWE ZDJĘCIA]

Budowa tramwaju do Górki Narodowej - najnowsze zdjęcia

W ramach prac projektowych dotyczących budowy linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic powstała koncepcja podziemnego przystanku w rejonie ronda Polsadu. Motywem przewodnim dla tego obiektu…

Przypomnijmy, że linia KST z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej w sumie będzie miała ponad 5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe. Ponad 60 proc. torowiska ma być zielona. Pętla końcowa linii tramwajowej ma się znajdować w pobliżu al. 29 Listopada. Przy niej zlokalizowany zostanie parking park&ride (dwa pozostałe takie parkingi powstaną przy pętli "Krowodrza Górka" i przy ul. Pachońskiego). Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec 2022 r.

Postępują prace związane z budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W ramach inwestycji powstaje kilka obiektów inżynieryjnych, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów…

O budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej mówiono od lat. Trzy lata temu udało się wyłonić wykonawcę. Prace miały ruszyć w 2018 r., ale ostatecznie rozpoczęto je przed rokiem. Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na łączną kwotę ok. 151 mln zł.