Kraków. Tu wywołują burzę piaskową i mrozy by testować auta

Centrum Techniczne Aptiv w Krakowie działa od 2000 roku. Pracuje w nim ponad 2000 inżynierów i 900 specjalistów, w takich działach jak finanse, logistyka, zakupy czy HR.

Powstały w nim m.in. pierwszy system sterowania gestami dla motoryzacji (wprowadzony na rynek w 2015 roku we współpracy z BMW), technologie aktywnego bezpieczeństwa oraz najcieńszy w branży kabel do dystrybucji sygnału i mocy. Krakowskie laboratoria wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia do tworzenia, testowania i walidacji innowacyjnych na skalę światową technologii. Składają się na nie m.in.: komory klimatyczne i wibracyjne do testowania radarów i kamer oraz jedno z pierwszych w Polsce, certyfikowane laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (ang. EMC, Electromagnetic Compatibility).