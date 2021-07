Kraków. Usiłował zabić policjanta? Tymczasowy areszt dla 47-latka

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Do ataku na 42-letniego policjanta doszło 22 lipca w jednym z bloków przy ulicy Bohomolca w Krakowie. Funkcjonariusze zostali tam wezwani przez mężczyznę, który twierdził, że jego sąsiad wylewa mu nieczystości na okno. Mundurowi pojechali na interwencję.

Gdy przekroczyli próg mieszkania 47-latka, zostali zaatakowani nożem. Poszkodowany policjant doznał kilkunastu ran kłutych i ciętych oraz obtarć. Gdy został zaatakowany, na pomoc rzucił mu się 23-letni funkcjonariusz, który uczestniczył z nim w interwencji. To właśnie on obezwładnił agresywnego mężczyznę. Poszkodowanego do szpitala zabrała karetka pogotowia. Na miejsce zdarzenia wezwane zostały dodatkowe patrole policji.