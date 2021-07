Kraków. Ochroniarze pobili 27-latka w klubie tanecznym? Mężczyzna skończył ze złamanym nosem. Szuka świadków Marcin Banasik Bartosz Dybała

Sprawę rzekomego pobicia w klubie bada policja Policja

27-letni mężczyzna wraz z grupą znajomych oraz narzeczoną bawili się w jednym z klubów tanecznych przy placu Szczepańskim w Krakowie. Jak relacjonuje, w pewnym momencie mieli do niego podejść ochroniarze, którzy bez powodu zaczęli go bić. Poszkodowany skończył na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym m.in. ze złamanym nosem. Klub oficjalnie sprawy nie chce komentować, ale jego przedstawiciele twierdzą, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż przedstawia to ich klient. Sprawę zgłoszono policji, która prowadzi postępowanie.