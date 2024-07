Wielki skandal w Wiśle Kraków. Tak ujawnialiśmy patologię w klubie!

W 2014 roku, w materiale "Najpierw pogrążył klub i piłkarzy, a teraz będzie miał siłownię na Wiśle" ujawniliśmy jako pierwsi, że Misiek poprowadzi siłownię na Wiśle. Tak, ten Misiek, który w 1998 r. podczas meczu Wisły z Parmą rzucił nożem w głowę włoskiego piłkarza Dino Baggio. Drużyna z Krakowa została przez to wykluczona na rok z rozgrywek europejskich, co przyniosło nie tylko ogromne straty finansowe, ale także sportowe. Wisła była wtedy w bardzo dobrej formie i mogła powalczyć w Lidze Mistrzów.

"Władze Wisły, by ratować reputację przeprosiły Włochów za incydent i ogłosiły, że wyznaczają 5 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy zranienia włoskiego piłkarza. Na pieniądze połasił się inny kibic, który wskazał na "Miśka", jako tego, który zranił Włocha nożem. Kibic stał się świadkiem incognito. Za Miśkiem ogłoszono list gończy. 19- latek przypadkiem wpadł w ręce policji w grudniu 1998 r. Okazało się, że dorabiał w jednym z burdeli jako ochroniarz i woził panienki do klientów. Zatrzymano go w czarnym BMW w centrum miasta. Wtedy zaoferował zatrzymującym go policjantom łapówkę 5 tys. zł. Ci odmówili" - pisaliśmy na naszych łamach. Misiek został skazany na 6,5 roku więzienia.