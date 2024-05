Kraków. Uważajcie na burze z gradem! W ostatni dzień majówki pogoda może się diametralnie zmienić. ALERT RCB Aleksandra Łabędź

- Uwaga! Dziś, 5 maja, możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - taki ALERT RCB tuż przed godziną 10.00 dostali między innymi mieszkańcy Krakowa. Uważajcie na siebie, bo pogoda w ostatni dzień majówki może się diametralnie zmienić. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15.00 do godz. 24.00. W naszym regionie burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywisty wiatr do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.