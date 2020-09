Kraków. W klasztorze oo. kapucynów odsłonięto pamiątkową tablicę w rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Organizacja ta po II wojnie światowej przejęła większość podziemnych struktur w Polsce i rozrosła się do 20 tys. członków. Przekazywała na Zachód materiały i analizy sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w kraju. Głównym jej celem było doprowadzenie do wolnych wyborów, co miało gwarantować porozumienie zawarte w Jałcie, i przekazanie struktur organizacyjnych legalnym władzom RP na uchodźstwie.

- Żołnierze i działacze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, podążali szlakiem Armii Krajowej i to oni podjęli walkę o niepodległą ojczyznę w latach sowieckiego i komunistycznego zniewolenia - powiedział w czasie uroczystości naczelnik oddziału IPN dr Maciej Korkuć.

W uroczystościach udział wzięli jedni z ostatnich żyjących kombatantów: mjr. Stanisław Szuro ps. „Zamorski”, por. Wacław Szacoń ps. „Czarny”.