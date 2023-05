Kraków. Wysokie odznaczenie państwowe dla 95-letniego kpt. Andrzeja Kostrzewskiego ps. „Nadzieja”. Opracowywał wyroki dla konfidentów

Należy do założycieli Instytutu Katyńskiego w Krakowie (wiceprezes do 2005 r.). Był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładach Odlewniczych ZREMB w Krakowie. Członek reaktywowanych organizacji Armii Krajowej i Zrzeszenia „WiN” od początku ich powstania. Redaktor honorowy miesięcznika Zrzeszenia WiN – „Orzeł Biały”. Od 1997 r. członek Komitetu Budowy Pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi 1945-1956” na pl. Inwalidów. W 2021 r. IPN przyznał mu tytuł Świadka Historii.