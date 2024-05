Pogrzeb Jacka Zielińskiego w Krakowie. Współzałożyciela Skaldów żegnała rodzina, artyści, a także prezydent Andrzej Duda

Podczas mszy pogrzebowej na Skałce, której przewodził kardynał Grzegorz Ryś, prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jacka Zielińskiego „za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało złożone na ręce syna artysty Bogumiła Zielińskiego.

- Żegnamy człowieka, o którym śmiało można powiedzieć, że należy do wąskiego grona twórców polskiego rocka, polskiej nowoczesnej muzyki rozrywkowej – mówił prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że Skaldowie byli zespołem fundamentalnym dla rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej na najwyższym poziomie. - To była i jest nie tylko muzyka rozrywkowa. To także przetarcie ścieżek dla późniejszych muzyków rockowych i folkowych. To były pierwsze utwory nowoczesnej muzyki młodzieżowej, które bazowały na tradycji naszych gór, muzyki góralskiej. Słynne, wiekopomne w historii naszej muzyki „Krywaniu, Krywaniu” oparte na jednej z najpiękniejszych góralskich pieśni należy dziś do kanonu polskiego rocka folkowego, To była droga, którą wytyczyli Skaldowie. Nauczyli Polaków kochać tę muzykę i może to jedna z największych zasług pana Jacka.