Kraków. W laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje innowacyjna metoda recyklingu paneli fotowoltaicznych

Żywotność paneli wynosi 20 - 30 lat

Panele fotowoltaiczne to coraz bardziej popularna na świecie metoda produkcji energii. Szacuje się, że w samej Polsce do 2025 roku będzie zainstalowanych ponad 420 000 ton paneli. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce ma wynieść wtedy prawie 8000 MW. Szacując, że średnia żywotność paneli wynosi 20 – 30 lat, już w najbliższych latach, w samej Polsce, do utylizacji lub recyklingu może trafić ponad 100 ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Już teraz z paneli fotowoltaicznych można odzyskiwać surowce, m.in. aluminium, krzem czy szkło. Na razie są to jednak często metody niekompletne lub mało wydajne i kosztowne.