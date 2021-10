Kraków w oczekiwaniu na skansen. Część starych chałup już nie ma szans na ratunek Małgorzata Mrowiec

Został ogłoszony przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury Parku Edukacyjnego „Branice”, w ramach którego powstanie krakowski skansen. Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości (KNHP), która odpowiada za to zadanie, w efekcie ma pozyskać pozwolenie na budowę i materiały umożliwiające wybór generalnego wykonawcy. Z kolei pierwsze rozbiórki drewnianych obiektów - chałup, stodół itp., które trafiłyby do do skansenu - planowane są na przyszły rok. Jak się dowiadujemy, spośród 20 wytypowanych do ewentualnej translokacji budynków po przebadaniu odrzucono siedem - nie doczekają się ratunku m.in. ze względu na choroby grzybowe, duże zawilgocenie i fakt, że są zaatakowane przez tzw. drewnojady. Prace przy organizowaniu skansenu trwają, tymczasem pewne obiekcje co do stylu tych przygotowań mają osoby, które zabiegały o niego i były orędownikami utworzenia takiego miejsca.