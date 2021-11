Kraków. W tym kiosku nie kupisz gazety, ale... wykonasz sam badania profilaktyczne

Uruchomienie stanowisk ds. profilaktyki i promocji zdrowia z kioskami profilaktycznymi to kolejna akcja prozdrowotna Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Takie punkty zostały stworzone we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ. W Małopolsce ma on swoje miejsce w sali obsługi klientów przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie.

Przy stanowisku ds. profilaktyki i promocji zdrowia pracuje profesjonalny doradca, który pomoże skorzystać z programów ochrony zdrowia oraz podpowie, jak wykonać podstawowe pomiary medyczne w samoobsługowym kiosku profilaktycznym. Profesjonalny kiosk zapewnia prywatność i bezpieczeństwo wszystkim osobom, które zdecydują się z niego skorzystać. Dotyczy to również obowiązujących zasad związanych z panującą epidemią. Kiosk po każdej wizycie jest dezynfekowany. Umożliwia on zmierzenie wzrostu, masy ciała, indeksu masy ciała, czyli BMI, składu ciała oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Co ważne z wynikami możemy udać się do doradcy ds. zdrowia, który m.in przedstawi zakresy norm dokonanych pomiarów, pomoże założyć profil zaufany, aktywować internetowe konto pacjenta lub ułożyć zdrowy jadłospis z pomocą portalu diety.nfz.gov.pl.