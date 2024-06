Kraków. Wkrótce schody ruchome przy dworcu MDA zyskają zadaszenie. Mamy z nich skorzystać pod koniec wakacji

Nowe schody ruchome, które pod koniec maja dotarły do Krakowa, są już zmontowane na swoim miejscu – przy dworcu autobusowym MDA. Jak zapewnia producent, deszcze, które w ostatnim czasie występowały w mieście, w żaden sposób nie zagroziły urządzeniom. Co istotne, schody są przystosowane do pracy na zewnątrz, ale zostaną wyposażone w zadaszenie, izolujące je od zmiennych warunków atmosferycznych.

Schody po montażu i przeprowadzeniu pomyślnych testów zostały zabezpieczone specjalną folią, aby nie uległy żadnemu przypadkowemu uszkodzeniu w toku dalszych prac montażowych.

Obecnie stalowa konstrukcja zadaszenia poddawana jest procesowi cynkowania. Następnie zostanie przetransportowana na miejsce i zamontowana nad nowymi schodami. Trwają także ostatnie pomiary geodezyjne w miejscu usytuowania konstrukcji zadaszenia. W ostatnim etapie, który nastąpi w sierpniu, stalowa konstrukcja zadaszenia zostanie wyposażona w specjalne tafle szkła.

Schody wraz z zadaszeniem będą gotowe i oddane do użytku pod koniec wakacji.