Kraków. Władze UJ ws. "Kamionki": "Nie zabraniamy nikomu strajkować". Mówią też o nowym akademiku na Ruczaju

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiły nowe stanowisko ws. postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych Zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza". Podtrzymują w nim m.in. decyzję o wstrzymaniu sprzedaży akademika "Kamionka". Apelują też do osób okupujących akademik, by go opuściły.

Na chwilę przed czwartkową konferencją prasową władz uczelni, miało dojść do spotkania z protestującymi. Jak poinformowały władze UJ, do spotkania znowu nie doszło. Więcej o proteście poniżej:

Na wstępie, władze UJ przedstawiły stanowisko podpisane przez prof. dr hab. Jacka Popiela, rektora uczelni oraz prof. dr hab. Piotra Jedynaka, rektora elekta, który obejmie władzę na uczelni we wrześniu.

Budowa akademików na Ruczaju

Następnie przyszły rektor poinformował o aktualnym stanie przygotowań uczelni do budowy akademika na Ruczaju: - Aktualnie przygotowywana jest specyfikacja warunków zamówienia, będąca podstawą ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy akademika. Planowany czas przygotowania specyfikacji to czerwiec/lipiec br. W swoim wystąpieniu prof. hab. Piotr Jedynak przedstawił również poszczególne etapy realizacji budowy:

ogłoszenie i wyłonienie wykonawcy akademika - ok. 8 miesięcy

proces realizacji inwestycji przy powierzeniu jednemu wykonawcy wszystkich niezbędnych prac wykonawczych i projektowych, połączonych z pozyskaniem pozwolenia na budowę - ok. 2 lata Biorąc pod uwagę powyższy harmonogram realistycznym terminem oddania akademika do użytkowania jest rok 2027, a szacowany koszt jego powstania to ok. 140 mln złotych. O środki na zrealizowanie inwestycji Uniwersytet Jagielloński ma wystąpić do polskiego rządu.

Stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza”

1. Władze UJ po raz kolejny potwierdzają, że 20 kwietnia br., czyli przed rozpoczęciem przez „Inicjatywę Pracowniczą” nielegalnej okupacji budynku, podjęły decyzję o wstrzymaniu kolejnego ogłoszenia o sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a. Do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a w Krakowie nie będzie kontynuowana procedura sprzedaży ww. nieruchomości.

2. W przypadku otrzymania potwierdzenia ze strony Samorządu Studentów UJ woli zamieszkania przez studentów w budynkach „Kamionka” rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor elekt prof. Piotr Jedynak wspólnie przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu uchwały Senatu z 2018 r. o sprzedaży „Kamionki”. W przypadku podjęcia decyzji o dostosowaniu budynku „Kamionka” do użytkowania, termin udostępnienia akademika jest uzależniony od przebiegu obowiązujących procedur zamówień publicznych oraz realizacji niezbędnych prac remontowych. 3. Po opuszczeniu okupowanego budynku Uniwersytet umożliwi studentom potencjalnie zainteresowanym zamieszkaniem w „Kamionce” zapoznanie się z warunkami panującymi w ww. obiekcie. Celem tego działania jest ustalenie realnej liczby osób zainteresowanych zamieszkiwaniem w tym akademiku. 4. Rektor elekt prof. Piotr Jedynak potwierdził w dniu 20 maja br., że nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska”. Bursa jest i będzie miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy dla osób tworzących naszą wspólnotę akademicką.

5. Uniwersytet jest w toku prac zmierzających do budowy akademika na Ruczaju (III Kampus UJ). W najbliższym czasie osoby studiujące w UJ zostaną poinformowane o harmonogramie realizacji tej inwestycji. 6. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na Kolegium Rektorskim w kwietniu br., Uniwersytet podejmie wszelkie możliwe działania zmierzające do zwiększenia dostępności miejsc dla osób studiujących w UJ już w roku akademickim 2024/2025.

Nikomu nie zabraniamy strajkować

-Staraliśmy się wypracować takie stanowisko, które będzie wspólne dla obecnych władz uniwersytetu i władz, które przyjdą we wrześniu br. To wszystko o czym mówią okupujący Kamionkę jest zawarte w naszym stanowisku. Jedyne co nam pozostaje w tej chwili to zaapelowanie do tych osób o opuszczenie akademika - mówił rektor Jacek Popiel

Czy władze uczelni mogą zadeklarować, że budynek zostanie wyremontowany, odświeżony, a wreszcie dopuszczony do użytku od października br.? Jak usłyszeliśmy od prof. Piotra Jedynaka, rektora-elekta nie ma na to szans, ze względu na procedurę przetargową, której podlega UJ i która potrwałaby dłużej niż do października, nie mówiąc o samym remoncie który też zabrałby kilka miesięcy.

-Po drugie zaproponowana przez nas procedura sprawdzenia pobytu na te miejsca, polega na tym, że przedstawiciele studentów pojadą i ocenią naocznie czy taki standard im odpowiada. Wierzcie mi Państwo, że każdy kto mieszkał w tym akademiku chciał jak najszybciej go opuścić - mówił Piotr Jedynak. Jak dodała kanclerz Monika Harpula, prace związane z pobytem na terenie Kamionki: kontrole instalacji czy kontrola stanu technicznego już by się odbywały gdyby nie to, że budynek jest okupowany. Co prawda, władze uczelni są w posiadaniu kluczy do budynku, natomiast odkąd zostały zmienione zamki, okupujący akademik uniemożliwiają zamknięcie drzwi, łamiąc tym samym jedno z postanowień zawartych na sobotnim spotkaniu, związanego z tym, że żadna nowa osoba do Kamionki nie wejdzie. - Już kilka godzin po naszym wyjściu w sobotę rozsyłane były filmiki zapraszające do Kamionki, wpuszczane były osoby trzecie, osoby z zewnątrz. Naszym największym problemem jest fakt, że nadal nie wiemy kto przebywa na terenie Kamionki - dodała Kanclerz.

Rektor prof. Jacek Popiel zapewnił, że w dalszym ciągu nie zamierza wzywać policji do Kamionki, mimo iż wszelka odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam zgromadzonych spoczywa na nim i to on poniesie odpowiedzialność, jeśli komuś z protestujących stałaby się krzywda. - My nikomu nie zabraniamy protestować czy strajkować, ale prosimy by odbywało się to w cywilizowany sposób, bez narażania władz Uniwersytetu na odpowiedzialność karną, ale też bez narażania siebie nawzajem - zaapelowała Kanclerz. Szef MON: Bezpieczeństwo jest najważniejszym zadaniem rządu

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!