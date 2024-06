Kraków. Wypadek na rondzie Czyżyńskim z udziałem trzech aut. Kobieta zasłabła podczas jazdy samochodem Marcin Banasik

Na ul. Bieńczyckiej utworzył się duży korek. Po godz. 10 policja odblokowała prawoskręt w al. Jana Pawła II. Marcin Banasik Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 7.40. - Z naszych ustaleń wynika, że kobieta kierująca autem osobowym zasłabła za kierownicą i uderzyła w dwa auta. Poszkodowana została zabrana do szpitala, ale nie z powodu obrażeń wynikających z wypadku. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji.