Kraków. Wytną prawie 30 drzew pod budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Ekolog przekonuje: to zdrowe rośliny!

Wycinka drzew pod Centrum Muzyki

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, odpowiedzialna za budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, wystąpiła do dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o wydanie zezwolenia na wycinkę 27 drzew. To wywołało oburzenie wśród niektórych mieszkańców Krakowa. Jak twierdzi ekolog Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, wszystkie rośliny, planowane do usunięcia, są zdrowe. - Ich jedyną winą jest to, że gmina chce w tym miejscu wybudować Centrum Muzyki - mówi.